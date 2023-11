Extra compensatie voor Amsterdammers met chronische ziekte en laag inkomen

Wethouder Moorman, verantwoordelijk voor armoedebestrijding, legt uit waarom deze maatregel belangrijk is: "Amsterdammers met een chronische ziekte of beperking hebben onvermijdbaar te maken met hogere energiekosten, bijvoorbeeld voor elektrische hulpmiddelen of extra stookkosten. Hierop kunnen zij niet bezuinigen. Hun financiële zorgen en stress gaan ons aan het hart. Daarom zullen we net als vorig jaar de mensen met een laag inkomen uit deze groep eenmalig compenseren met € 100,- extra.”

Wie komen in aanmerking?

Ongeveer 15.000 Amsterdammers krijgen al een tegemoetkoming voor energiekosten via de Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm). Mensen die onder deze regeling vallen, krijgen maandelijks tot maximaal € 91,25 vergoed, afhankelijk van hun situatie. Zij ontvangen een compensatie van € 20,- per maand voor de hoge energiekosten. In december krijgen ze eenmalig € 120,-. De totale compensatie wordt dit jaar dus verhoogd van € 240,- naar € 340,-. Als u al een tegemoetkoming voor energiekosten in de Rtm ontvangt, krijgt u in december automatisch het hogere bedrag. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen.

Nog geen blijvende oplossing

Dit extra geld is geen blijvende oplossing. Daarvoor is meer nodig, zoals een herziening van de sociale zekerheid. We zien de extra financiële steun die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd als een stap in de goede richting. Maar er is meer nodig om kwetsbare Amsterdammers structureel te helpen.