Minder zeehonden geteld in Waddenzee

Het is voor het derde jaar op rij dat een daling van het totaal aantal gewone zeehonden wordt vastgesteld, en de aantallen zijn nu vergelijkbaar met die in 2010. Het is nog niet duidelijk welke factoren deze negatieve trend veroorzaken. Daarentegen herstelde het aantal getelde pups iets; een toename van 10%. Het huidige aantal jonge dieren is vergelijkbaar met het aantal in 2017.

Mogelijke stagnatie of afname aantal pups

In juni telden de onderzoekers in het gehele waddengebied, van Nederland tot en met Denemarken, 9.334 pups, 10% meer dan de telling in 2022, toen 8.514 pups werden geteld. In drie regio's van de Waddenzee werd een toename waargenomen. In Nederland werden 2.307 pups geteld. Dit is 18% meer dan vorig jaar. Ook in Denemarken en Sleeswijk-Holstein steeg het aantal, alleen in Nedersaksen en Hamburg werd een daling geconstateerd, en op Helgoland werden er geen pups geteld. Mogelijk stagneren of nemen de komende jaren de aantallen pups af in de Waddenzee, gezien de dalende trend in de populatie volwassen gewone zeehonden.