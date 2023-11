Storm Ciarán komt eraan; omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen

'Zeer zware windstoten'

'Er worden donderdagochtend vanaf 11.00 uur al in Zeeland zeer zware windstoten verwacht. Storm Ciarán trekt vanuit het zuiden richting het noorden over Nederland. Daarom geldt code oranje vanmiddag vanaf 13.00 uur ook voor de provincie Zuid-Holland en vanaf 14.00 uur voor Noord-Holland', aldus het KNMI.

Code oranje westelijk kustgebied

Vanaf het einde van de ochtend staat er voor Zeeland code oranje uit vanwege zeer zware windstoten van 100-110 km/u. De windstoten komen uit een zuidelijke richting. Vanmiddag breiden deze condities zich in noordelijke richting uit en staat er ook code oranje uit voor de kustgebieden van Zuid-Holland, Noord-Holland, het IJsselmeer en voor het westen van het Waddengebied. Vanavond neemt de wind van het zuiden uit geleidelijk af en geldt er code geel voor windstoten van 75-90 km/u, in de kustgebieden van 90-100 km/u.

'Omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen'

Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen, zo waarschuwt het KNMI. Elders staat er vanaf halverwege de ochtend code geel uit voor zware windstoten van 75-90 km/u en in de kustgebieden van 90-100 km/uur.

Zware windstoten in kustgebied tot vrijdagochtend

In de loop van vanavond neemt de wind af en zullen de zware windstoten landinwaarts geleidelijk verdwijnen, in de kustgebieden houden de zware windstoten echter aan tot vrijdagochtend. In Noord-Holland kan er vanaf vanavond tot morgenavond plaatselijk veel neerslag vallen, als gevolg van aanhoudende regen en buien. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.