CBS: Vier keer zoveel mannen als vrouwen onder jonge technici

In 2022 waren er 609.000 jonge mensen (15 tot 35 jaar) met een afgeronde technische opleiding. 'Onder deze jonge technici zitten in verhouding weinig vrouwen en deze vrouwen gingen ook minder vaak dan de mannen aan het werk in een technisch beroep', zo meldt het CBS donderdag.

Al terug te zien op havo en vwo

'Het verschil tussen jonge vrouwen en mannen in de keuze voor techniek is al terug te zien op havo en vwo van het voortgezet onderwijs', aldus het CBS in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor op basis van cijfers uit de Enquête beroepsbevolking en Onderwijsstatistieken.

Vier keer zoveel mannen in de techniek

In 2022 hadden 609.000 jongeren van 15 tot 35 jaar een afgeronde technische opleiding. Onder deze jonge technici waren bijna vier keer zoveel mannen (484.000) als vrouwen (125.000). Van de werkende vrouwelijke technici werkte 43 procent in 2022 in een technisch beroep tegenover 65 procent van de werkende mannen.