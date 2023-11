Bouw & Infra werkgevers bestempelen cao-voorstellen bonden als onacceptabel

Er zijn nu 3 cao-onderhandelingen geweest. Met name op het gebied van de automatische prijscompensatie (APC) verlopen die zeer stroef. De werkgevers stellen ‘dat ze nooit een APC gaan afspreken’ en dat ‘het totaal van de vakbondsvoorstellen onacceptabel’ voor ze is.

Kop in het zand

FNV Bouwen & Wonen actiecoördinator Peter van der Put: ‘Onze leden, zowel UTA- als Bouwplaats medewerkers, hebben gewoonweg een forse salarisstijging hard nodig om alleen al de torenhoge inflatie in 2022 te compenseren. Want dat heeft een fors gat geslagen in hun koopkracht, die ook dit jaar nog verder is afgenomen. De werkgevers blijven echter halsstarrig hun kop in het zand steken. Daarom gaan we volgende week van start met een drietal ludieke acties om zo de onderhandelingen weer vlot te trekken. We hopen echt dat de werkgevers dit signaal ter harte gaan nemen, want anders gaan we er zo echt niet uitkomen met elkaar.’