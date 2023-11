Voorwaardelijke taakstraf van 180 uur voor maken en publiceren 'deepfake' pornovideo

Een 39-jarige man is veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur voor het maken en publiceren van een ‘deepfake’ pornovideo. Dit is een pornovideo waarbij het gezicht van een vrouwelijke pornoactrice met behulp van een computerprogramma is verwisseld met het gezicht van een ander persoon, in dit geval een bekende presentatrice.

De man maakte de ‘deepfake’ pornovideo zonder haar toestemming en publiceerde die terwijl hij wist dat dit nadelig voor haar kon zijn. De psychische gevolgen voor slachtoffers waarvan zonder toestemming een ‘deepfake’ pornovideo is gemaakt en gepubliceerd, kunnen ernstig en langdurig zijn. Vaak overheersen gevoelens van schaamte, onmacht en onveiligheid. Hierbij speelt een rol dat eenmaal op het internet verspreid materiaal vaak niet (volledig) kan worden verwijderd en vernietigd, zodat slachtoffers ook na de publicatie hiermee nog lang en via verschillende (sociale media)kanalen kunnen worden geconfronteerd.



De bewuste ‘deepfake’ pornovideo is slechts één van de vele die de man heeft gemaakt. Omdat hij naar eigen zeggen wilde weten ‘wat anderen ervan vonden’ plaatste hij de video ook online. Daarbij trok hij zich weinig aan van de gevolgen die dit voor de vrouw zou kunnen hebben. De rechtbank neemt hem dat kwalijk.

Nadelige gevolgen daden

Gezien de ernst van zijn daden zou een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend zijn. Daar wijkt de rechtbank van af. Daarbij weegt mee dat deze zaak ook op de man een zware wissel heeft getrokken en nog steeds nadelige gevolgen heeft. Het slachtoffer maakte een documentaire over de zaak, die vervolgens aandacht kreeg in de media. Ook kwam zijn relatie onder spanning te staan en kwam hij bij de crisisdienst terecht. Inmiddels laat de man zich op vrijwillige basis behandelen en is hij gediagnosticeerd met autisme. De rechtbank sluit niet uit dat zijn gedrag ook deels uit dit autisme is voortgekomen. Ook weegt in zijn voordeel mee dat hij vanaf het begin openheid van zaken gaf over zijn daden en zijn fouten inziet.



De rechtbank legt bij de voorwaardelijke taakstraf wel bijzondere voorwaarden op. Hij moet doorgaan met zijn al begonnen behandeling en zich melden bij de reclassering.