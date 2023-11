Hinder op spoor door storm Ciarán valt mee

Tussen Wijchen en Ravenstein en tussen Zoeterwoude Oost en Alphen aan den Rijn is er sprake van een tak op de bovenleiding. Tussen Eindhoven en Helmond en Dordrecht en Roosendaal ligt een boom op het spoor. NS en ProRail werken er hard aan om de storingen zo snel mogelijk te verhelpen. We raden reizigers aan om vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Update 16.45 uur

In het Limburgse Haelen is een trein tegen een boom gereden die op het spoor lag. De bovenleiding is kapot en ligt op de trein. Hierdoor kunnen er kunnen momenteel geen treinen rijden tussen Weert en Roermond. Zover bekend raakte niemand gewond. Reizigers die in de trein zitten worden door ProRail en NS uit de trein gehaald en met een bus naar het dichtstbijzijnde station gebracht. Reizigers die omreizen via Venlo moeten rekening houden met drukte in de treinen.