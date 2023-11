Agent lost waarschuwingsschot bij aanhouding

De politie heeft woensdagmiddag 1 november zijn twee minderjarige verdachten uit Amsterdam aangehouden. Ze bleken in het bezit van illegaal vuurwerk en een nepvuurwapen dat nauwelijks van echt te onderscheiden was. Bij één van de aanhoudingen is een waarschuwingsschot gelost. Hierbij raakt niemand gewond.