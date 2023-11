Chimpansee geboren in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is een chimpanseejong geboren. Het is de vierde chimpansee die in korte tijd na elkaar in een Nederlands dierenpark ter wereld kwam. Het gaat goed met de kleine mensaap. “Voor moeder Chura is het de derde keer dat zij een jong op de wereld zet. Zij pakt de rol als moeder ook deze keer goed op”, vertelt dierverzorger Saskia Visser. Het chimpanseejong ligt nog veilig tegen de borst van moeder aan. “We hebben inmiddels ontdekt dat het een mannetje is. Hij heeft de naam Obi gekregen.” De bevalling kwam als een verrassing, want de mannelijke chimpansees in DierenPark Amersfoort krijgen anticonceptie. Dit sluit echter nooit volledig uit dat een mannetje niet meer vruchtbaar is.