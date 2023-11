Kentekenplicht voor Stint-bus en Segway

RDW

Hieronder vallen bijvoorbeeld de BSO-bus (Stint) en de zelfbalancerende bromfiets van het merk Segway. 'Alle 17 toegelaten typen bijzondere bromfietsen zijn te vinden op de website van de RDW', aldus het ministerie.

Jaar de tijd

Vanaf het moment dat de registratie- en kentekenplicht ingaat, geldt deze voor alle nieuwe bijzondere bromfietsen. Degene die al zijn toegelaten, krijgen een jaar de tijd om dit te regelen.

Lijken uiterlijk op elkaar

'We zien steeds meer nieuwe en innovatieve voertuigen om ons heen. Slechts een deel daarvan is goedgekeurd en mag je gebruiken op de weg. Als voertuigen qua uiterlijk op elkaar lijken, is het lastig om te zien of dat specifieke voertuig is goedgekeurd. Dat vind ik onwenselijk, want niet-goedgekeurde voertuigen zijn niet veilig genoeg bevonden. De invoering van een kentekenplicht zorgt ervoor dat mensen én handhavers in één oogopslag kunnen zien of zij met dit voertuig mogen rijden', aldus minister Harbers:

Overgangstermijn

Het voorstel wordt nu gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. Vervolgens wordt het naar de Raad van State gestuurd. Daarna kan de registratie- en kentekenplicht in werking treden. Vanaf het moment van inwerkingtreding, geldt de plicht voor alle bijzondere bromfietsen die nieuw in het verkeer worden gebracht. Eigenaren van bijzondere bromfietsen die dan al in het verkeer zijn, krijgen een jaar de tijd om de RDW te benaderen: die kan hun voertuig registreren en van een kenteken voorzien.

Overgangsfase voor ca. 5.000 bijzondere bromfietsen

De RDW heeft ingeschat dat er circa 5.000 bijzondere bromfietsen in aanmerking komen voor deze overgangsperiode. Ze hebben laten weten dat dit aantal uitvoerbaar en inpasbaar is. Minister Harbers heeft toegezegd dat de kosten voor een kenteken proportioneel moeten zijn voor de gebruikers. Het registreren van bijzondere bromfietsen die al op de weg rijden, kost dan 18 euro. Het ministerie betaalt het verschil tussen deze prijs en de normale prijs van ruim 50 euro. Hoe het kenteken eruit zal komen te zien, is nog niet besloten. Wel wordt sowieso rekening gehouden met de soms beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is op bepaalde bijzondere bromfietsen.

Duidelijkheid op de weg

Door kentekening is het voor iedereen duidelijk welke voertuigen wel en niet op de weg mogen worden gebruikt. Bovendien maakt dit het voertuig herkenbaar, waardoor gebruikers én handhavers weten wat het voertuig wel en niet mag.

Drukte op de fietspaden

Door de registratieplicht kan daarnaast beter worden bijgehouden welke voertuigen op welke plekken worden aangeschaft. Het ministerie schat in dat het aantal bijzondere bromfietsen de komende jaren zal toenemen. Dat heeft consequenties voor de drukte op het fietspad. Het ministerie vindt het belangrijk om deze verwachte groei scherp in de gaten te houden.