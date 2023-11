Belangrijke heroïnelijn naar Engeland gestopt

De Dienst Landelijke Recherche hield de verdachten dinsdagochtend aan op verdenking van het invoeren van grote hoeveelheden verdovende middelen in Nederland, het uitvoeren van verdovende middelen naar het Verenigd Koninkrijk en het witwassen van tientallen miljoenen euro’s. Bij de aanhoudingen was de Dienst Speciale Interventies (DSI) betrokken en aansluitend zijn er huiszoekingen gedaan in Amersfoort, Hooglanderveen, Purmerend, Hoorn, Zaandam, Amsterdam en Halfweg. Tijdens de doorzoekingen werden onder andere een vuurwapen en munitie aangetroffen, voorwerpen die met de bewerking van verdovende middelen te maken hebben en aanzienlijke geldbedragen zowel contant als in crypto currency. Een Range Rover is in beslag genomen en er is beslag gelegd op drie woningen in Vleuten, Amersfoort en Hooglanderveen. De Landelijke Recherche werkte tijdens het onderzoek samen met de regionale Eenheden Noord-Holland en Midden-Nederland alsmede met Britse opsporingsinstanties. Het onderzoek wordt geleid door het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).

In 2022 startte de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid het onderzoek op basis van informatie die onder andere afkomstig is uit het versleutelde communicatieplatform SKY-ECC. Hieruit kwam naar voren dat een internationaal crimineel samenwerkingsverband verdovende middelen importeerde. Zo bleek dat de verdachten betrokken waren bij het importeren van het binnen Nederland brengen van bijna 8000 kilogram cocaïne uit de haven van Antwerpen. Door de criminele organisatie waar de verdachten deel van uitmaakten werd er gebruik gemaakt van stashlocaties waar ieerder bij een doorzoeking in Zaandam al heroïne en hash in beslag is genomen. Ook is zicht gekregen op meerdere transporten van verdovende middelen naar het Verenigd Koninkrijk. In deze export ging het voornamelijk om een combinatie van cocaïne en heroïne. In Engeland is de gebruikersmarkt van heroïne velen malen groter dan in Nederland. Nederland fungeert dus als doorvoerland. Zo werden met grote regelmaat tientallen kilo’s cocaïne, heroïne en ketamine vervoerd naar Engeland. Met Engelse groothandelprijzen kan aan een enkel transport al snel tussen de 1,5 à 2 miljoen euro worden verdiend. Het vermoeden is dat de verdachten ook tientallen miljoenen euro’s aan contanten via onder andere de Canarische Eilanden hebben verplaatst. Het geld werd deels witgewassen door de aankoop van goud.

De zes aangehouden verdachten zijn mannen in de leeftijd van 27 tot 40 jaar en zijn vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris in Den Bosch. De mannen zijn in bewaring gesteld.