Man neergestoken in een woning

Zondagochtend 5 november heeft er een steekincident plaatsgevonden in een woning aan de Romboutslaan. Hierbij is er één persoon gewond geraakt en één persoon aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.

Wat zich die ochtend heeft afgespeeld in die woning wordt op dit moment nog druk onderzocht de recherche. Het slachtoffer, een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is met steekverwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Gelukkig hebben de agenten de verdachte meteen kunnen aanhouden, dit bleek een 38-jarige man uit Roermond te zijn. Wat de relatie is tussen de twee mannen en wat ze daar in de woning deden, wordt verder onderzocht.