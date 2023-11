MediaMarkt mag van ACM 8 winkels van BCC overnemen

MediaMarkt mag acht winkels van BCC Holding B.V. (BCC Groep) overnemen. 'Het gaat om de winkels in Amsterdam (Gelderlandplein), Barendrecht, Beek, Beverwijk, Delft, Hilversum, Nijmegen en Zoeterwoude', dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag besloten. 'Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina', aldus de ACM.

Duitse winkelketen MMSRG

MediaMarkt: is onderdeel van de Duitse winkelketen MediaMarkt Saturn Retail Group (″MMSRG″) die voornamelijk actief is op het gebied van online en offline verkoop van consumentenelektronica in 13 landen in Europa (inclusief Nederland) onder de merknamen MediaMarkt en Saturn. MMSRG is indirect eigendom van en staat onder controle van het beursgenoteerde Ceconomy AG.

Consumentenelektronica

MediaMarkt verkoopt en levert consumentenelektronica zowel in fysieke winkels als online in Nederland. Daarnaast heeft MediaMarkt haar eigen merk consumentenelektronica die zij uitsluitend via haar eigen distributiekanalen verkoopt. Verder verleent MediaMarkt aanpalende diensten aan consumenten, zoals reparatie en installatie van consumentenelektronica.

Online en offline verkoop

BCC Groep: is eveneens actief op het gebied van online en offline verkoop van consumentenelektronica in heel Nederland. Daarnaast biedt de BCC Groep eveneens aanpalende diensten aan, zoals de reparatie en installatie van consumentenelektronica.