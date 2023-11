72.000 maatjes in Nederland gezocht

72.000 mensen in Nederland zijn op zoek naar een maatje om sociale activiteiten te ondernemen of als extra steuntje in de rug. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Oranje Fonds onder organisaties die aangesloten zijn bij het platform Maatjesgezocht.nl. Om nieuwe maatjes te werven is het Oranje Fonds, initiatiefnemer van Maatjesgezocht.nl, deze maand een campagne gestart.

Het Oranje Fonds wil niet alleen laten ervaren wat maatje zijn kan betekenen voor de ander, maar zeker ook voor jezelf. Vooral jongeren hebben interesse om maatje te worden en melden zich aan. Zo werd Martijn (26) taalmaatje van de Syrische Wasem (26) .“Het kost niet veel tijd en levert zoveel voldoening op. Je weet dat je er voor de ander toe doet. Je kan iemand gelukkig maken. En er zijn zoveel mensen die een buddy zoeken. Er zit altijd iemand tussen met wie je een klik kan hebben en die een vriend van je kan worden. Ja, ik geniet er echt van. Maatje zijn maakt je dag mooier,” legt Martijn uit. Maatjes zijn onmisbare vrijwilligers die iemand een steuntje in de rug bieden. Vrijwilligers waar veel behoefte aan is. Door heel Nederland worden er ruim 72.000 maatjes gezocht. Als maatje ben je beschikbaar om met iemand iets leuks te doen of er gewoon voor elkaar te zijn.

Iedereen doet ertoe

Het Oranje Fonds benadrukt dat niemand er alleen voor mag staan. Iedereen doet ertoe, maar helaas ervaart niet iedereen dat. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het Oranje Fonds zoveel mogelijk initiatiefnemers en organisaties die mensen betrekken bij de samenleving.

“Maatjes zijn echt van betekenis voor een ander. Als maatje ervaar je daarnaast ook dat er een nieuwe wereld voor je opengaat en je nieuwe mensen ontmoet. Maatje zijn is daarom niet alleen fijn voor de ander maar ook zeker voor jezelf. Op ons platform maatjesgezocht.nl kun je je op een laagdrempelige manier aanmelden en word je in contact gebracht met lokale vrijwilligersorganisaties die maatjes zoeken. En daarin ben je niet alleen, tot nu toe hebben al duizenden mensen dit gedaan. Van hen weten we dat vrijwilliger zijn bijdraagt aan zingeving, persoonlijke groei en meer sociale contacten. In sommige gevallen is het een stap op weg om zelf weer mee te doen in de samenleving. Als vrijwilliger doe je dus niet alleen iets voor een ander. Het doet ook echt iets met je”, aldus Sandra Jetten directeur Oranje Fonds.

Via Maatjesgezocht.nl kan iedereen opzoek naar een maatje in de buurt. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelmaatjes, leesmaatjes, boodschappenmaatjes, schuldhulpmaatjes, huiswerkmaatjes, sportmaatjes. Maar ook maatjes die langskomen om te kletsen en koffie te drinken. Maatjes die helpen, advies geven of meegaan naar een afspraak waar iemand tegenop ziet. Maatjes die anderen laten lachen. Plezier en persoonlijk contact staan voorop. Je maakt niet alleen iemand anders leven leuker maar zeker ook dat van jezelf.

Het Oranje Fonds zet zich het hele jaar in om vrijwilligers te werven die maatje willen worden in 2022 hebben bijna 5.000 mensen zich aangemeld als maatje. Organisaties melden hun maatjesactiviteiten aan op het platform en zoeken maatjes voor mensen die daar behoefte aan hebben. Meer informatie via maatjegezocht.nl