Na 15 jaar verdachte aangehouden voor 2 zedenmisdrijven

De politie heeft een doorbraak bereikt in twee onopgeloste misdrijven uit 2008. Door nieuwe onderzoeksmogelijkheden met DNA werd er een match gevonden met een 30-jarige man. Hij is aangehouden en wordt verdacht van één zedendelict en een poging. De delicten werden destijds allebei in Spijkenisse gepleegd. De verdachte is aangehouden in een TBS-kliniek, waar hij een straf uitzit voor een soortgelijk misdrijf dat hij heeft gepleegd in België.

Ondanks uitgebreid politieonderzoek werden de zaken in 2008 niet opgelost. Een aantal rechercheurs van de zedenpolitie van de eenheid Rotterdam Onderzoeken doen onderzoek in opdracht van het Openbaar Ministerie naar zogenaamde cold casezaken. Het team analyseert onopgeloste ernstige misdrijven op zoek naar nieuwe informatie. Zij maken daarbij gebruik van nieuwe technische- en tactische mogelijkheden in de hoop alsnog bij een verdachte te komen.

Doorbraak door nieuw onderzoek en nieuwe technieken

In een van de twee zaken kwam een doorbraak, mede doordat er in de eerste helft van dit jaar een collectieve DNA-afname plaatsvond onder veroordeelde TBS’ers. Uit die afname kwam een match tussen één zaak in 2008 en een 30-jarige man naar voren. “Dit was onmogelijk geweest als er niet ook enorm geïnvesteerd zou zijn in nieuwe DNA-technieken. De sporen uit de zaken in 2008 zijn dit jaar opnieuw onderzocht, met die nieuwe technieken, waardoor deze sporen nu ook gelinkt konden worden aan de 30-jarige verdachte,” aldus een van de zedenrechercheurs die aan dit onderzoekt werkt. De andere zaak uit 2008 was eerder door dezelfde handelwijze en signalement al gekoppeld aan het andere zedendelict. “Daders van ernstige zedendelicten mogen niet ongestraft blijven. We doen er alles aan om een verdachte aan te houden. Dat dit nu is gelukt en dat we de slachtoffers konden informeren dat we ‘em hebben; dat is waar we het voor doen.” Tijdens het plegen van deze delicten was de verdachte 15 jaar.

Blijvende schade

Slachtoffers van zedendelicten zijn vaak voor het leven getekend. Gevoelens van verdriet, angst, pijn en schaamte staan op de voorgrond. Een zedenrechercheur sprak één van de slachtoffers uit 2008: "Ze gaf aan dat het na het zedendelict erg slecht met haar is gegaan. Ze kon het geen plaats geven en wist met haar gevoel geen raad. Ze is weer bij haar ouders gaan wonen en heeft tot op de dag van vandaag last van de gevolgen. Ze raakt bijvoorbeeld in paniek als ze in het donker fietst.” Ook het andere slachtoffer uit 2008 kent dezelfde problemen na wat haar is overkomen. “Ook zij is bang in het donker voor bijvoorbeeld schaduwen. Ze is bang dat iemand achter haar aankomt. Gelukkig staat haar omgeving en Centrum Seksueel Geweld om haar heen en biedt haar blijvend hulp.”

Aan deze zaak werd onder andere gewerkt door het Team Zeden, het cold caseteam, de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut.