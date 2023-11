Politie onderzoekt schietincident in Appingedam

In Appingedam is de politie dinsdagmiddag een onderzoek gestart na een schietincident aan het Harddraversplein.

Omstreeks 14.20 uur kreeg de politie de melding dat er zou geschoten in de nabijheid van de Jumbo supermarkt. Volgens getuigen zou een persoon meerdere keren in de lucht hebben geschoten en is hierna met nog een persoon op de vlucht geslagen. Bij het incident raakte niemand gewond.

Woordvoerder Thijs Damstra laat aan Blik op Nieuws weten dat in de nabijheid van het zwembad een persoon is aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Een onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van het incident.