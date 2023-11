Acht aanhoudingen op verdenking grootschalig drugssmokkel, wapenbezit en corruptie

Drugssmokkel

De acht aangehouden personen worden onder meer verdacht van de invoer van honderden kilo’s cocaïne, wapenbezit en niet- ambtelijke corruptie. 'De aangehouden verdachten zijn vier Rotterdammers van 23, 27, 30 en 55 jaar oud, een Ridderkerker van 27 jaar oud, een 33-jarige man uit de gemeente Moerdijk en een man zonder vaste woon -of verblijfplaats van 26 jaar oud. Daarnaast is een 25-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.

Huiszoekingen

Tijdens huiszoekingen zijn op verschillende adressen naast gegevensdragers, drugs en contant geld ook verschillende wapens in beslag genomen. Direct na de aanhoudingen zijn de verdachten in volledige beperkingen gegaan. Dit blijft voorlopig zo. Alle 8 verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft bepaald dat ze ook de komende 14 dagen in de cel blijven. Omwille van het lopende onderzoek kunnen verder geen mededelingen worden gedaan.