Rode Kruis: Ziekenhuizen Noord-Gaza dreigen te veranderen in mortuaria

Artsen doen hun best

Ook mensen in de buurt van het Al-Quds ziekenhuis, dat wordt gerund door de Rode Halve Maan, raken gewond. Het is voor ambulances bijna onmogelijk om het Al-Quds ziekenhuis nog te bereiken. Er is bijna geen brandstof meer, zeggen collega’s van de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet. Met veel moeite doen artsen hun best om gewonden in leven te houden en om de brandstof die er nog is in te zetten voor levensreddende apparatuur.

Horrorscenario

Een horrorscenario dreigt realiteit te worden. Het zal niet lang meer duren en de tragedie die momenteel plaatst vindt in het Al-Shifa ziekenhuis -waar baby's vechten voor hun leven- zal ook voor het Al-Quds ziekenhuis werkelijkheid zijn. Het moment waarvoor we vreesden, namelijk dat ziekenhuizen niet meer kunnen functioneren, lijkt nu echt daar.

Ziekenhuizen onbereikbaar

Collega's van de Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis daar heet, geven aan dat het elke minuut moeilijker en gevaarlijker wordt om de ziekenhuizen nog te bereiken. Het Al-Quds ziekenhuis in Noord-Gaza is momenteel volledig geïsoleerd. Toegangswegen zijn afgesloten en beschadigd. Daarnaast is het door alle gevechten vrijwel onmogelijk om veilig van de ene plek naar de andere plek te komen.

Artsen willen niet weg

Artsen in het Al-Quds ziekenhuis geven aan niet weg te willen, ook al is er een tekort aan medicijnen, water en eten. Op momenten dat zij mensen in leven proberen te houden met minimale middelen, krijgen zij telefoontjes over overleden familieleden. Ondanks dat hulpverleners dus zelf slachtoffer zijn, leggen zij het werk niet neer.

Bevallingen zonder verdoving

Artsen doen hun werk in ongekend zware omstandigheden. Wonden worden schoongemaakt met azijn. Doktoren voeren operaties uit zonder pijnstilling en enkel met een zaklamp, vrouwen bevallen op de gangen van ziekenhuizen. Elke dag worden er 180 kinderen geboren in Gaza. Moeders die bevallen ondergaan een keizersnede zonder verdoving, onder stressvolle omstandigheden. Het aantal kinderen en (zwangere)vrouwen die gewond raken en overlijden is groot. Sommige vrouwen moeten bevallen in schuilplaatsen of op straat tussen het puin. Ook als je terecht kunt in een overvol ziekenhuis, is dat nog steeds niet veilig.

Van hoop amper sprake

Een ziekenhuis hoort een plek te zijn van hoop, maar op dit moment is er van hoop amper sprake meer. We blijven herhalen dat burgers en hulpverleners beschermd zijn onder het humanitair oorlogsrecht en hun werk te allen tijde moeten kunnen uitvoeren.