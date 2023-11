Snelheidsduivel is auto en rijbewijs kwijt na 282 km/h over de A8

Auto en rijbewijs kwijt

De snelheidsduivel, een 40-jarige man uit Assendelft, mocht zijn auto en rijbewijs meteen inleveren.

Laserguncontrole

Agenten stonden op de A8 ter hoogte van Oostzaan toen de man voorbij kwam rijden. De lasergun gaf een snelheid van maar liefst 282 kilometer per uur aan dit terwijl de maximumsnelheid ter plaatse 100 km/h is.

Staandehouding

De automobilist is vervolgens staande gehouden en gecontroleerd. Bij de controle is het rijbewijs van de man ingevorderd. Ook is zijn auto in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie zal nu moeten gaan beslissen wat er moet gaan gebeuren.