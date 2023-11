NVWA onderzoekt houten speelgoed: 84% voldoet aan veiligheidseisen

Houten speelgoed is populair. Maar hoe veilig is dit speelgoed voor jonge kinderen? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 55 stuks houten speelgoed onderzocht die willekeurig zijn geselecteerd. Hiervan bleek 84% aan de veiligheidseisen te voldoen. Bij 9 stuks (16%) zijn echter ernstige veiligheidsrisico’s vastgesteld. Verkoop van deze producten is verboden en de producten zijn uit de handel gehaald. Afnemers en klanten zijn hierover via veiligheidswaarschuwingen geïnformeerd door de producenten. Op de website van de NVWA staat een overzicht met foto’s van het onderzochte speelgoed op merknaam dat consumenten kunnen raadplegen

De NVWA heeft bij willekeurig geselecteerde winkels en webshops 55 stuks houten speelgoed, zoals treintjes, puzzels en kralenbanen, gekocht. De focus van het onderzoek ligt op houten speelgoed dat is bedoeld voor kinderen onder de 3 jaar. Er is gekeken of het houten speelgoed voldoet aan veiligheidseisen die worden gesteld in de EU-speelgoedrichtlijn (2009/28/EG) en het Warenwetbesluit speelgoed 2011.

Administratief onderzoek

Allereerst is onderzocht of het speelgoed over de wettelijk verplichte technische documentatie beschikt. Met deze documenten toont de producent de veiligheid van zijn product aan. Wanneer dit dossier volledig is, is er geen reden om aan te nemen dat het product niet aan de veiligheidseisen voldoet en is verder onderzoek niet nodig. Bij 15 stuks speelgoed was de verplichte documentatie in orde (27%).

40 stuk speelgoed onderzocht in het laboratorium

Dit betekent dat voor de overige 40 producten de administratie niet voldoet aan de wettelijk verplichte eisen. Hierdoor kan niet worden aangetoond dat het speelgoed aan de veiligheidseisen voldoet. De producenten van dit speelgoed hebben een waarschuwing van de NVWA ontvangen omdat de documentatie niet op orde was en ze moeten er alsnog voor zorgen dat het aan de eisen voldoet. De 40 stuks speelgoed zijn fysiek onderzocht in het laboratorium productveiligheid van de NVWA in Zwijndrecht.

Ernstige veiligheidsrisico’s bij 9 producten

In het laboratorium is het speelgoed aan allerlei testen onderworpen om te zien of het goed tegen sabbelen, vallen en stoten kan. Het merendeel van het onderzochte speelgoed bleek aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen. Bij 9 stuks (16%) werden ernstige veiligheidsrisico’s ontdekt. Zo kunnen bij 7 producten kleine onderdelen loskomen en bij 2 producten zijn de gebruikte koorden onveilig. Hierdoor bestaat er een risico op verstikking of verwurging.

De verkoop van dit speelgoed is verboden en het is uit de handel gehaald. De producenten hebben hun afnemers en klanten geïnformeerd via veiligheidswaarschuwingen. Daarnaast heeft de NVWA rapporten van bevindingen opgemaakt tegen de producenten.

Bedrijven zijn verantwoordelijk

Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat speelgoed veilig is. Bedrijven zijn hiervoor verantwoordelijk. De NVWA controleert risicogericht of bedrijven zich aan de wettelijke veiligheidseisen houden. Voor speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar zijn deze eisen strenger. Zo mogen kleine onderdelen absoluut niet loskomen omdat kinderen hierdoor kunnen stikken.