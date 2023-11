Pensioenfonds ABP investeert 250 miljoen in woningbouw

Verminderen woningnood

'Dit doen we samen met pensioenfonds bpfBOUW en vastgoedbelegger Bouwinvest. Die investeren samen ook nog eens € 150 miljoen. Zo draagt deze investering niet alleen bij aan een goed pensioen, maar ook aan het verminderen van de woningnood', zo meldt ABP donderdag.

Te weinig huur- en zorgwoningen

Voor veel Nederlanders is het lastig een passende en betaalbare woning te vinden. Er zijn vooral te weinig huur- en zorgwoningen met een huurprijs tussen de 650 en 950 euro per maand. Ook veel mensen die bij ons pensioen opbouwen, hebben hier last van. Samen met Bouwinvest en bpfBOUW willen we daar wat aan doen. Binnen het samenwerkingsverband Impact Partnership gaan we op plekken waar grote tekorten zijn betaalbare huur- en zorgwoningen bouwen. Ook willen we scholen of buurtcentra opleveren. Alle gebouwen die we gaan ontwikkelen zijn duurzaam en energiezuinig.

'Premie betaalt zich 2 keer uit'

'Als ABP gaan wij voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarvoor zoeken we aantrekkelijke langetermijninvesteringen. En het is extra mooi als die ook een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Nederland heeft een woningentekort en onze deelnemers ervaren dat ook. Met het Impact Partnership kunnen we hier wat aan doen door te beleggen in betaalbare en duurzame huur- of zorgwoningen. Zo betaalt bij deze belegging het premiegeld zich 2 keer uit aan onze deelnemers', aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter ABP.