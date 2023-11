Acht aanhoudingen in groot internationaal onderzoek naar plofkraken in Duitsland

In een groot gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Duitse politie zijn woensdag 15 november acht personen aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere plofkraken op geldautomaten in Duitsland. De Duitse autoriteiten hebben om hun overlevering gevraagd. Bij doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden heeft de politie diverse spullen waaronder contant geld en luxe goederen in beslag genomen. In een woning in Amstelveen werden explosieven aangetroffen. Deze zijn veiliggesteld en vernietigd. Vijf woningen werden ontruimd.