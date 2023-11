Kabinet reserveert 2 miljard euro voor militaire steun aan Oekraïne

Militaire steun

Het bedrag is vooral bedoeld voor militaire steun. Die heeft Oekraïne ook in 2024 in aanzienlijke mate nodig. Dat melden de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vrijdag.

Versterking van Oekraïense luchtverdediging

Met het bedrag wordt invulling gegeven aan de Oekraïense behoefte. Die is er bijvoorbeeld op het gebied van munitie en instandhouding van reeds geleverde platformen en systemen. Zo wil Nederland een bijdrage leveren aan versterking van de Oekraïense luchtverdediging, zodat het land zich kan blijven verdedigen tegen aanvallen op kritieke infrastructuur. Ook is er oog voor technologisch geavanceerder materieel.

Militairen trainen

De steun komt onder meer via commerciële aanschaf, levering uit eigen voorraad en samenwerking met internationale partners. Ook gaat er geld naar herstel en wederopbouw en verbetering van de cyberveiligheid van Oekraïne. Verder blijft Nederland ook in 2024 Oekraïense militairen trainen.

'Duidelijk signaal'

'Nederland steunt Oekraïne onverminderd. Met dit forse bedrag geven we een duidelijk signaal af: Oekraïne kon én kan op ons blijven rekenen', aldus minister Kajsa Ollongren.

Belofte

Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de belofte die afgelopen zomer is gedaan tijdens de NAVO-top in Vilnius. Nederland committeerde zich daar met de ondertekening van de G7-verklaring om Oekraïne op de lange termijn te blijven steunen.