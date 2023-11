Verhuurder opslagcontainers vindt vuurwapens bij opruimen oude container

Jachtgeweren en hagelpatronen

Hij vond twee jachtgeweren en hagelpatronen en een klein handvuurwapen. 'De wapens werden gevonden in een achtergelaten container met inboedel waarvan de eigenaar niet meer te achterhalen is', zo meldt de politie dinsdag. De ondernemer twijfelde geen moment en belde de politie om zijn bijzondere vondst te melden. De vuurwapens zijn in beslag genomen.

Meldingsbereidheid

Politie en gemeente zijn blij met de vondst en vooral dat de ondernemer het meldde. Dat is belangrijk want vuurwapens, van welke soort en hoe oud ook, horen niet op straat. 'Ook al is een eigenaar van de vuurwapens niet meer te traceren, we prijzen de meldingsbereidheid van de alerte ondernemer die niet vervolgd wordt', aldus de politie.