Emirates vliegt met A380 met 1 motor op 100% duurzame vliegtuigbrandstof

100% SAF brandstof

De vlucht van vandaag, onder trots bevel van Captain Khalid Binsultan en Captain Philippe Lombet, vertrok vanaf Dubai International Airport (DXB) met een van de vier motoren aangedreven op 100% SAF.

Duurzamer alternatief

Dit helpt het potentieel van SAF aan te tonen als drop-in-vervanging die voldoet aan de technische en chemische vereisten van vliegtuigbrandstof, en tegelijkertijd een duurzamer alternatief is. SAF kan de CO2-uitstoot tijdens de levenscyclus van de brandstof met wel 85%* verminderen in vergelijking met conventionele vliegtuigbrandstof.

Prestaties en compatibiliteit van SAF

Demonstratievluchten zoals die van vandaag, maken de weg vrij voor toekomstige standaardisatie, kwalificatie en adoptie voor 100% SAF-vliegen. De A380-demonstratievlucht benadrukt niet alleen de prestaties en compatibiliteit van SAF, waardoor het een veilige en betrouwbare brandstofbron wordt, maar draagt ook bij aan het groeiende onderzoek in de sector naar de gunstige effecten van 100% SAF op vliegtuigprestaties. Momenteel is SAF beperkt tot een menglimiet van 50% in motoren voor commerciële vluchten.

3e conferentie Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

De demonstratievlucht met de Emirates A380 vond plaats tijdens de derde conferentie van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) over luchtvaart en alternatieve brandstoffen (CAAF/3). Toegewijde medewerkers van Airbus, Engine Alliance, Pratt & Whitney, Neste, Virent en ENOC hebben gewerkt aan de tests, technische beoordelingen en data-analyse voor de vlucht.

100% drop-in SAF

De 100% drop-in SAF die op de vlucht van vandaag is gebruikt, bevat hernieuwbare aromaten en bootst nauwkeurig de kenmerken van conventionele vliegtuigbrandstof na. Dit is de eerste keer dat drop-in SAF is gebruikt in een A380-toestel. De vlucht had vier ton SAF aan boord, bestaande uit HEFA-SPK geleverd door Neste (een synthetische kerosine die Neste maakt uit plantaardige oliën en vetten) en HDO-SAK van Virent (hydro gedeoxygeneerde synthetische aromatische kerosine). ENOC hielp bij het veiligstellen van de nette SAF bestaande uit HEFA-SPK, en mengde deze voorafgaand aan de demonstratie met Sustainable Aviation Kerosine (SAK) in haar vestiging op Dubai International Airport, en voerde ook diensten aan boord uit.

Eén van de vier motoren

De 100% SAF werd gebruikt in een van de vier Engine Alliance GP 7200-motoren, terwijl conventionele vliegtuigbrandstof werd gebruikt in de andere drie motoren. De PW980 hulpaggregaat (APU) van Pratt & Whitney Canada draaide ook op 100% SAF. Vorige week onderging één Engine Alliance GP7200-motor van de A380 robuuste motor-testen. Het doel was om de capaciteit van de motor om te draaien op de speciaal samengestelde 100% drop-in SAF te valideren, zonder de prestaties te beïnvloeden of enige aanpassingen te vereisen. Grondtesten van de motor vonden plaats in het ultramoderne Emirates Engineering Centre in Dubai.