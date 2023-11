Kabinet past huidige en geplande Nederlandse inzet in Irak vooralsnog niet aan

Het kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding om de huidige of geplande Nederlandse militaire bijdrage aan Irak aan te passen. Sinds begin vorige maand is de veiligheidssituatie in veel landen in het Midden-Oosten gespannen. Dreiging richt zich met name tegen de Verenigde Staten, maar daarmee is ook de dreiging tegen Westerse militaire presentie toegenomen. Dat meldde minister Kajsa Ollongren eveneens gisteren aan de Kamer.

Zo waren Nederlandse militairen gisteren op de Ain al-Asad Airbase in Irak tijdens een aanslag. Niemand raakte gewond. Ook is geen sprake van materiele schade. De militairen waren op het Iraakse vliegveld voor een verkenningsmissie met het oog op een toekomstige inzet. Vanaf mei 2024 draagt Nederland met een 120-koppig detachement en 3 Chinook-transporthelikopters bij aan de NAVO-missie in Irak.

De Nederlandse militairen die zich nu in het land bevinden zijn uitgerust met adequate beschermingsmiddelen, meldt Ollongren. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het personeel te beschermen. De minister geeft in december een nieuwe update over de dan geldende veiligheidssituatie in Irak en wat eventuele gevolgen zijn voor Nederlandse inzet.

Momenteel werken zo’n 10 Nederlandse militairen verspreid over verschillende missies in Irak. Het gaat hier vooral om adviserende functies. Vanaf 1 januari volgend jaar zijn nog eens 145 Nederlandse militairen actief in Irak. Zij leveren op verzoek van Irak force protection in Bagdad.

Gespannen situatie

De veiligheidssituatie in veel landen in het Midden-Oosten is sinds begin oktober gespannen. Amerikaanse militaire doelen in Irak en Syrië zijn sindsdien al tientallen keren aangevallen. Het dreigingsniveau voor drones en indirect vuur op dit soort locaties is sinds vorige week al verhoogd van significant naar hoog.

De Verenigde Staten heeft inmiddels niet-essentieel personeel en familieleden van essentieel personeel teruggetrokken uit verschillende landen in de regio, waaronder ook Irak.