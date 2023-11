Rode Kruis: recordjaar rampen en conflicten

7 grote rampen in 2023

'Het Rode Kruis start een actie om geld op te halen voor alle mensen die in dit recordjaar zijn getroffen door een ramp of conflict. In 2023 waren er maar liefst zeven grote rampen. Dat is een ramp waar meer dan 15 miljoen euro voor nodig is om alle slachtoffers te helpen', zo meldt het Rode Kruis maandag.

Noodhulp aan miljoenen getroffenen

Zo’n hoog aantal zag de noodhulporganisatie de afgelopen jaren niet. Ze verleende aan miljoenen getroffenen noodhulp en verwacht ook in 2024 veel mensen te moeten helpen, onder andere door weerfenomeen El Niño. 'Het Rode Kruis stelt daarom giro 881 ter beschikking om geld op te halen voor de getroffenen van vandaag én morgen', aldus de hulporganisatie.

Aardbeving Marokko

De hulporganisatie leverde noodhulp aan miljoenen mensen die zijn getroffen door een ramp of conflict. Bovendien waren er vijf grote rampen in vijf weken tijd: de aardbeving in Marokko, de verwoestende overstroming in Libië, de vluchtelingenstroom naar Armenië, de aardbevingen in Afghanistan en het conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

'2023 recordjaar'

Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp bij het Rode Kruis: “2023 is een recordjaar en dat zijn allesbehalve records om trots op te zijn. Het is ramp na ramp na ramp. Dit is het warmste jaar ooit gemeten. Er waren bovengemiddeld veel aardbevingen. Er zijn meer mensen ontheemd dan ooit. Het Rode Kruis verleent overal ter wereld noodhulp aan de miljoenen getroffenen. Maar zelfs voor een organisatie die gewend is om miljoenen mensen tegelijk noodhulp te bieden, was het afgelopen jaar veel.”

Rampen in en rondom Europa

Nog niet eerder vonden er zoveel rampen in en rondom Europa plaats: de aardbeving in Syrië en Turkije, bosbranden in Griekenland, overstromingen in Slovenië, het conflict in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever. In veel van deze gebieden leverde het Rode Kruis meer noodhulp dan voorgaande jaren. Segaar: “En dan zijn er ook nog veel rampen die veel minder aandacht krijgen. Denk aan het verschrikkelijke conflict in Soedan waar bijna 6 miljoen mensen op de vlucht sloegen. Of orkaan Otis die eind oktober flinke schade aanrichtte in Mexico, maar amper in het nieuws is door alle andere rampen en conflicten. Er is heel veel geld nodig om iedereen, overal ter wereld, de juiste hulp te kunnen blijven bieden.”

Komend jaar nóg warmer

De meeste rampen worden veroorzaakt door klimaatverandering. Door de combinatie van El Niño en de opwarming van de aarde is de verwachting dat 2024 nóg warmer wordt. Nu al zijn er flinke overstromingen in Kenia en Somalië en is het juist heel droog in zuidelijk Afrika. Segaar: “Hulpverleners staan nu al dag en nacht klaar bij niet-klimaat gerelateerde rampen, zoals een aardbeving of conflict. En volgens klimaatwetenschappers komen er nog meer en intensere natuurrampen. We maken ons op voor een jaar vol cyclonen, overstromingen en levensbedreigende hitte.”

Met het geld wil het Rode Kruis miljoenen mensen helpen die zijn getroffen door een ramp of conflict. De hulporganisatie deelt voedsel uit, zorgt voor veilig onderdak, herstelt waterleidingen en biedt getroffenen medische en psychosociale hulp. Doneren kan via de website van het Rode Kruis of via IBAN-nummer NL33INGB0000000881.