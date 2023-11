Vraag naar online marketeers de afgelopen jaren fors toegenomen

Toename websites en webshops

Het aantal vacatures bij een marketing bureau groeide de afgelopen jaren, mede door de toename in het aantal websites en webshops. Bedrijven zien de noodzaak van een eigen website steeds meer. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderschrijven deze noodzaak: het aantal consumenten dat producten tegenwoordig voornamelijk online koopt kent al jaren een stijgende lijn. De verwachting is dat deze groei doorzet in de komende periode. Zonder website of webshop nemen bedrijven het risico omzet mis te lopen; de doelgroep kiest voor een online alternatief.

Groot aantal functies binnen marketing bureaus

Wie een baan bij een B2B marketingbureau overweegt heeft de keuze uit tal van verschillende functies. Online marketing is een breed begrip. Denk aan het verschil tussen het verbeteren van de online zichtbaarheid van een bedrijf in de zoekmachine en het verhogen van de retentie van bestaande klanten. Het is afhankelijk van de doelen die een organisatie heeft, welke van de verschillende vormen van online marketing zouden moeten worden toegepast. Vaak wordt binnen een marketingplan voor een mix van soorten online marketing gekozen.

Daar komt bij dat online marketing een steeds grotere technische component krijgt. Denk niet alleen aan de verbeteringen die bedrijven op de pagina’s van hun website door kunnen voeren. Kijk ook naar mogelijkheden om waardevolle (interne) datastromen te benutten in de besluitvorming van een organisatie. Interessant is het hierbij om verschillende datastromen met elkaar te combineren binnen een centraal integratieplatform. Een extern B2B marketingbureau kan organisaties helpen zo’n platform te creëren.

Bewuste keuze voor externe marketingpartij

Bedrijven die hun online marketing willen verbeteren kiezen heel bewust voor het inschakelen van een externe marketingpartij. Dit biedt hen verschillende voordelen. Zo hoeft men zelf geen marketeers te werven en wordt voorkomen dat fouten gemaakt worden, die marketingpartijen eerder al maakten. Om een voorbeeld te geven: een verkeerde toepassing van linkbuilding zal ertoe leiden dat de zichtbaarheid van een website afneemt. Het herstel hiervan kost veel tijd. Pas daarna kan begonnen worden aan het daadwerkelijk verbeteren van deze zichtbaarheid. De lessons learned helpen deze B2B marketingbureaus al op korte termijn resultaten neer te zetten bij opdrachtgevers.