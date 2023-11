Gratis OV voor kinderen in provincie Utrecht in 2024 en geen prijsverhoging bus en tram

QBuzz en Syntus

Vervoerders QBuzz en Syntus Utrecht hebben hiertoe besloten. Tot nu toe mochten kinderen in de schoolvakanties gratis reizen, volgend jaar kan het iedere dag. En er is meer goed nieuws: de prijs van de bus- en tramkaartjes wordt niet verhoogd.

Geen apart vervoersbewijs nodig

Om het kinderen en hun ouders zo makkelijk mogelijk te maken, hebben kinderen geen apart vervoerbewijs nodig. 'Daarmee worden meereizende kinderen niet automatisch geregistreerd via het inchecken en zullen we dus niet weten hoeveel kinderen er gebruik van maken. Gezien de voordelen nemen we dit voor lief. Voorwaarde is wel dat een (betalende) volwassene meereist', zo meldt de provincie Utrecht dinsdag.

Proef

Gedeputeerde André van Schie is blij dat de vervoerders verder gaan met de proef: “We willen meer mensen in ons OV verwelkomen. Reizen met het OV is goed voor een gezonde leefomgeving. Jong geleerd is oud gedaan: kinderen die onze bussen en trams leren kennen, kiezen later ook vaker voor het OV.”

Meer goed nieuws

Er is ook ander goed nieuws: het prijskaartje voor de bus en tram in de provincie Utrecht gaat in 2024, ondanks de inflatie, niet omhoog. Eigenlijk zouden de kaartjes in 2024 zo’n kleine 12 procent duurder worden. Staatssecretaris Heijnen stelt geld beschikbaar waardoor de kostenstijging naar 0 kan worden teruggebracht, dankzij de Tweede Kamer motie van Mirjam Bikker (Christen Unie). Op de buurtbus kunnen reizigers vanaf volgend jaar met hun ov-chipkaart betalen, net als in al ons andere ov.