976 kilo cocaïne aangetroffen in vaten bevroren sinaasappelsap

Tijdens een controle in de Rotterdamse Haven op woensdag 29 november ontdekte de Douane 976 kilo cocaïne in een lading bevroren sinaasappelsap.

De drugs waren verdeeld over 10 vaten en hebben een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro.

De container was afkomstig uit Brazilië en was bestemd voor een bedrijf in Zuid Holland.