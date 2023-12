Toename in woninginbraken in Boskoop en Waddinxveen

De politie waarschuwt bewoners van Boskoop en Waddinxveen om extra alert te zijn op woninginbraken. In de afgelopen week zag de politie het aantal woninginbraken en/of pogingen in de twee plaatsen oplopen.

De woninginbraken vonden de afgelopen week verspreid over Boskoop plaats (6 in totaal). In Waddinxveen sloegen inbrekers vooral in Waddinxveen-Noord (Groenswaard) hun slag: viermaal. De woninginbraken worden met name in de avond- en nachtelijke uren gepleegd.

Via het raam

Wat opvalt aan de woninginbraken is dat de inbrekers vaak via het raam (aan de achterzijde) naar binnen gaan.

Helaas zijn er nog geen verdachten aangehouden voor de woninginbraken.