Man aangehouden voor gestolen lading smartphones ter waarde van 1,7 miljoen euro

Nog geen 24 uur na de uitzending van Opsporing Verzocht, was het rechercheteam in staat om de identiteit van de man vast te stellen. De zoektocht naar de 64-jarige man werd geopend. Later die dag, op woensdag 29 november, werd de verdachte in de omgeving van Delft aangehouden. De 64-jarige man wordt verdacht van de diefstal van de lading en zit nog vast voor verder onderzoek. Hij werd op vrijdag 1 december voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de zaak, onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.