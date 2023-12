Ontvoerde Lakshan gevonden in België

De sinds zondag 26 november vermiste Lakshan Navaradnam uit Den Haag is woensdagochtend 6 december in goede gezondheid in België aangetroffen. Hij wist uit een woning te ontsnappen aan zijn ontvoerders. Op dit moment zijn er nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek samen met de Belgische autoriteiten is nog in volle gang.