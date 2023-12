Marechaussee treft 47 illegale vreemdelingen aan in vrachtwagen in Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft op dinsdagavond 5 december tijdens een reguliere controle 47 illegale vreemdelingen aangetroffen in een vrachtwagen. De trailer werd gecontroleerd in Hoek van Holland, voordat deze met de ferry de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk zou maken. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden voor mensensmokkel.