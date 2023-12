Twee mannen aangehouden na smokkel van tien illegale vreemdelingen over zee

Tijdens een reguliere patrouillevlucht over de Noordzee zag de Kustwacht op zaterdagmiddag 2 december een onbekend zeiljacht met verdachte kenmerken. Het zeiljacht voer op dat moment ongeveer 55 kilometer ten westen van IJmuiden. Hierop is het kustwachtpatrouillevaartuig Zeearend richting het zeiljacht gestuurd om een controle uit te voeren. Op het schip bevonden zich twee Nederlandse mannen. Toen met hun toestemming een luik naar de kajuit werd geopend, werden daar nog tien mensen aangetroffen. Het vermoeden ontstond dat zij werden gesmokkeld. De twee Nederlandse mannen van 39 en 29 jaar oud zijn aangehouden voor mensensmokkel.

Alle twaalf personen op de boot zijn onder begeleiding van de Kustwacht overgebracht naar IJmuiden, waar de personen in samenwerking met de Politie werden overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee, die het onderzoek voortzette. De twee verdachten zijn voorgeleid bij de rechter-commissaris en zitten vast voor verder onderzoek. Het zeiljacht is in beslag genomen en tien gesmokkelde personen van verschillende nationaliteiten zijn het vreemdelingentraject in gegaan.

De recherche van de Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. ‘Wat de Kustwacht aantrof op het zeiljacht kennen we van beelden elders in Europa en gebeurt dus ook op de Noordzee. Een ernstig vergrijp, dat we de komende tijd verder gaan onderzoeken’, aldus Anne de Leeuw, mensenhandelofficier bij het Openbaar Ministerie.