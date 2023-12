Luxe goederen, auto's en geld in beslaggenomen in witwasonderzoek

Gekraakte cryptodata

'Naar aanleiding van gekraakte cryptodata is een onderzoek gestart naar drugshandel en witwassen. Bij doorzoekingen zijn dure auto’s, contant geld en luxe goederen in beslaggenomen', zo meldt de politie.

Doorzoekingen en arrestaties

Op dinsdag 5 december is op negen locaties in Almere, Diemen en Amsterdam een doorzoeking gedaan en zijn vier mannen aangehouden. Twee mannen, 54 en 28 jaar uit Almere, een 42 jarige man uit Diemen en een 45 jarige man uit Amsterdam zijn aangehouden.

Cash, auto's, tassen, sieraden en horloges

Bij de doorzoekingen is ongeveer 150.000 euro cash geld, negen auto’s van duurdere merken, luxe goederen zoals tassen, sieraden en horloges in beslaggenomen. Daarnaast is munitie en (zwaar) illegaal vuurwerk aangetroffen. In een van de woningen waren drie vrouwen aanwezig zonder verblijfsvergunning. Zij zijn overgedragen aan de Vreemdelingenpolitie.