Koning ontvangt president Yoon Suk Yeol van de Republiek Korea

Eerste staatsbezoek

Het is voor het eerst dat een president van de Republiek Korea op staatsbezoek komt sinds de totstandkoming van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1961. In 2014 bracht het Koninklijk Paar een staatsbezoek aan de Republiek Korea. In november 2022 sloten minister-president Rutte en president Yoon een Strategische Partnerschap Overeenkomst.

Goede handelsrelatie

Nederland en de Republiek Korea staan tegenwoordig dicht bij elkaar, ondanks dat de twee landen geografisch ver van elkaar verwijderd liggen. Het staatsbezoek biedt de mogelijkheid om de goede handelsrelatie met de Republiek Korea verder uit te bouwen en een stap te zetten naar nauwere samenwerking. Ook staat welvaart en stabiliteit in Oost-Azië en de gehele Indo-Pacific regio op de agenda. Nederland en de Republiek Korea zijn logische partners met gedeelde normen en waarden die samenwerken op het gebied van onder andere duurzame energie, landbouw en hightech.

Dinsdagochtend 12 december welkomstceremonie

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima heten dinsdagochtend de Koreaanse president en zijn vrouw officieel welkom op de Dam in Amsterdam. Nadat de delegaties zijn voorgesteld, speelt de Marinierskapel de volksliederen van beide landen. Aansluitend vindt de inspectie van de erewacht plaats.

In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden vervolgens Nederlandse autoriteiten voorgesteld, waarna een receptie plaatsvindt. Ook vindt een privé-lunch plaats met het Koninklijk Paar.

Kranslegging

President Yoon legt een krans bij het Nationaal Monument op de Dam.

Dinsdagmiddag bezoek ASML Veldhoven

Tijdens een bezoek aan ASML in Veldhoven vindt er een dialoog met CEO’s uit de hightechsector plaats waarin de Nederlands-Koreaanse samenwerking wordt besproken op het gebied van innovatie en ontwikkeling van de halfgeleider industrie (microchips). ASML levert technologie voor de productie van halfgeleiders met lithografie apparatuur, dit is een belangrijk exportproduct naar de Republiek Korea. De Koning en de president krijgen vervolgens een rondleiding door de cleanroom waar de machines van ASML geproduceerd worden. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is ook aanwezig bij dit bezoek.

Dinsdagavondavond Staatsbanket

In de avond biedt het Koninklijk Paar een staatsbanket aan in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koning en de Koreaanse president houden een toespraak.

Woensdagochtend 13 december bezoek aan Staten-Generaal

President Yoon bezoekt de Staten-Generaal in Den Haag. De president heeft een ontmoeting met de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en de waarnemend voorzitter van de Tweede Kamer.

Regeringslunch

De president wordt door minister-president Rutte ontvangen op het Binnenhof, waar zij in gesprek gaan over verschillende onderwerpen in het partnerschap tussen de landen, zoals economische veiligheid en de stabiliteit in de Indo-Pacific regio. Daarna worden er enkele MoU’s getekend. Vervolgens vindt er een regeringslunch plaats in het bijzijn van de Koning.

Woensdagmiddag ontmoeting veteranen

Op het Koninklijk Paleis Amsterdam spreken de Koning en president Yoon met Nederlandse veteranen van de Koreaoorlog. Tijdens de ontmoeting wordt stilgestaan bij het verleden van de bilaterale relatie tussen Nederland en de Republiek Korea.

Business Forum

Tijdens het Business Forum wordt er een rondetafelgesprek met CEO’s georganiseerd door VNO-NCW en de Zuid-Koreaanse handelsorganisatie KITA. Daarnaast is er een sessie voor bedrijven in het teken van ‘partnerschap door innovatie’ die sectoren als hightech, energietransitie en agrifood/tuinbouw aan elkaar verbindt. Ook worden verschillende MoU’s ondertekend tussen bedrijven en met overheden. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is aanwezig gedurende het gehele Business Forum. De Koning en president Yoon zijn aanwezig bij de afsluiting van het programma, waarbij president Yoon een toespraak houdt.

Woensdagavond contraprestatie

‘s Avonds bieden de president en zijn vrouw het Koningspaar een klassieke Koreaanse muziek- en dansvoorstelling aan in AFAS Live in Amsterdam. Na de voorstelling neemt het Koninklijk Paar afscheid van president Yoon en zijn vrouw.