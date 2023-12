Ondanks cameratoezicht weer explosie in Vlaardingen, wel een 26-jarige man aangehouden

Net na middernacht is een explosief afgegaan bij een woning aan de Gretha Hofstralaan in Vlaardingen.

Aanhouding

'Een uur later is een 26-jarige Rotterdammer aangehouden in Rotterdam-Zuid. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het plegen van de aanslag', zo meldt de politie.

Niemand thuis

In de nacht van maandag op dinsdag klonk net na middernacht in de Gretha Hofstralaan een enorme knal als gevolg van een explosie. 'Het explosief bracht schade toe aan de ruiten en deur van een woning. Er was niemand thuis in de woning, die bestuurlijk gesloten is vanwege eerdere incidenten. Niemand raakte gewond', aldus de politie.

Aanhouding

Als gevolg van eerdere incidenten stond er een toezichtscamera op de woning. Met behulp van de beelden en informatie van getuigen kon de politie al snel na de explosie een auto staande houden op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. In deze auto zat een 26-jarige Rotterdammer. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. De man zit nog vast in het kader van nader onderzoek.

Dit jaar zijn alleen al in de politie-eenheid Rotterdam 176 verdachten aangehouden voor de verschillende explosies in de regio.

Eerdere incidenten

Zaterdag 9 december werd bij dezelfde woning aan de Gretha Hofstralaan een explosief gevonden na een melding van een verdacht pakket. Het explosief is door de EOD op de Watersportweg tot ontploffing gebracht.

Explosie bedrijfspand

De woning aan de Gretha Hofstralaan was toen al op last van de burgemeester gesloten evenals één woning en aangrenzend een bedrijfspand in de Koninginnestraat in Vlaardingen na eerdere explosies. Het is van groot belang dat deze incidenten stoppen: de impact op het veiligheidsgevoel van bewoners in de buurt waarbij de incidenten hebben plaatsgevonden, is groot. Gelukkig raakte tot op heden niemand gewond.