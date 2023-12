Rode Kruis: urgentie om klimaatverandering écht aan te pakken ontbreekt

'Kwetsbare gemeenschappen'

De hulporganisatie vreest voor grote gevolgen voor mensen in kwetsbare gemeenschappen. Zij zijn nu al het meest de dupe van klimaatverandering, maar hebben het minste bijgedragen. Op de klimaattop zijn stappen gezet, maar er zijn sprongen nodig. Het Rode Kruis vindt dat de afspraken niet ver genoeg en niet snel genoeg gaan en betreurt het dat er geen vergaande financiële afspraken zijn gemaakt om gemeenschappen te helpen.

'Stap in de goede richting maar wereld heeft sprong nodig'

Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis: “Het is een stap in de goede richting, maar de wereld heeft een sprong nodig. 93 procent van de mensen die het hardst worden geraakt door de klimaatcrisis, wonen in landen die er het minst aan bijdragen. Denk aan de mensen in Kenia, Ethiopië en Somalië. Na de ergste droogte in 40 jaar worden zij nu geconfronteerd met zware overstromingen door het weerfenomeen El Niño. Het versterkende effect van klimaatverandering maakt de huidige regenval intenser dan tijdens de vorige El Niño in 2020. De internationale gemeenschap maakt nu te weinig middelen vrij om die mensen echt te helpen. Gemeenschappen lijden nu, ze hebben nu actie nodig”.

Aanpassen aan klimaatverandering

Volgens het Rode Kruis zijn de acties niet voldoende om de opwarming van de planeet onder de anderhalve graad te houden. Als we die drempel overschrijden, zullen de humanitaire gevolgen verschrikkelijk zijn. We zullen dan meer en intensere natuurrampen zien, die huizen, levens en bestaansmiddelen verwoesten.

'We hebben actie nodig'

Het Rode Kruis vindt de doelstelling om gemeenschappen te helpen om zich aan te passen aan het veranderde klimaat bemoedigend, maar er is veel meer geld nodig om mensen echt te helpen. Segaar: “Alleen al in de afgelopen twee weken, terwijl de klimaattop aan de gang was, hebben hulpverleners en vrijwilligers van het Rode Kruis mensen geholpen na overstromingen in Kenia, Angola, Ethiopië, de Dominicaanse Republiek en Tanzania. Mensen hebben al te maken met de gevolgen van extreem weer. Naarmate de klimaatverandering ernstiger wordt, zullen de noden alleen maar meer toenemen. Daarom herinneren wij de wereld eraan dat woorden nooit genoeg zijn. We hebben actie nodig. Geen stappen, maar sprongen vooruit.”