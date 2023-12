Nederland en Zuid-Korea willen militair meer samenwerken

Nederland en Zuid-Korea hebben dinsdag gesproken over meer militaire samenwerking en sloten hierover vandaag een akkoord. Dit gebeurde tijdens het tweedaagse staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol.

Nederland wil via de samenwerking een bijdrage leveren aan de stabiliteit in de Indo-Pacifische regio.

Beide landen willen de komende jaren regelmatig ontmoetingen organiseren tussen de Nederlandse en Zuid-Koreaanse defensietop. Op die bijeenkomsten bespreken beide partijen verschillende opties voor samenwerking. Denk aan militaire oefeningen, het uitwisselen van materieel en het delen van kennis over onderwerpen als AI en robots.

Nieuwe technologie: buggy en draagvleugel

Een Koreaanse defensiedelegatie kreeg in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam alvast een inkijkje in de nieuwste militaire technologie uit Nederland.

Het innovatiecentrum van Defensie (MIND) gaf tijdens het staatsbezoek een presentatie waarin onder meer een elektrische quad en een elektrische buggy voorbij kwamen. Ook was er aandacht voor de Hull Vane. Dit is een draagvleugel van 11 meter die op de achterkant van een schip wordt bevestigd om brandstof te besparen.

Hechte band

De band tussen Nederland en de Republiek Korea is hechter dan ooit. Lange tijd was er vooral sprake van economische samenwerking. Zo maken Nederlandse bedrijven de machines waarmee in Zuid-Korea steeds snellere computerchips worden gemaakt.

Maar in november 2022 sloten premier Rutte en President Yoon al een Strategisch Partnerschap Overeenkomst. Ze stelden zich tot doel in een veranderende wereld samen te werken om vrede en stabiliteit te bewaren.

Ontmoeting met veteranen

De Zuid-Koreaanse president Yoon ontmoette koning Willem Alexander op het Paleis op de Dam. Daar reikte hij ook een militair uniform uit aan een afvaardiging van 24 Nederlandse veteranen, die van 1950 tot 1955 actief waren in de Koreaanse oorlog. Dat was de eerste internationale vredesmissie van na de Tweede Wereldoorlog waaraan Nederland deelnam. In Korea hebben meer dan 5.000 Nederlandse militairen gediend.