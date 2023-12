Veel klachten over Refurbished.nl

De Consumentenbond ontvangt veel klachten over Refurbished.nl. Volgens de klagers levert de webwinkel bestellingen niet of niet op tijd. Ook betaalt het bedrijf te laat of zelfs helemaal niet terug als bestellingen geannuleerd worden. Bovendien is de klantenservice slecht bereikbaar.

Bij de Consumentenbond kwamen in korte tijd ruim 100 klachten binnen over Refurbished.nl, een webwinkel die opgeknapte telefoons en laptops verkoopt. Ook op Trustpilot zijn klanten erg negatief over het bedrijf. Van de 545 klanten die Refurbished.nl beoordeelden, gaven maar liefst 523 klanten 1 of 2 sterren. En bij consumentenprogramma Radar regende het ook al klachten over Refurbished.nl.

Aangesproken

De Consumentenbond heeft Refurbished.nl aangesproken op de klachten en gevraagd de informatie over levertijden op de website aan te passen. Refurbished.nl belooft binnen 1 dag te leveren, maar maakt deze belofte volgens klagers vrijwel nooit waar. Daarnaast wil de Consumentenbond dat het bedrijf zich houdt aan de wettelijke termijn van 14 dagen om retourbetalingen te verwerken. De Consumentenbond heeft aangeboden om Refurbished.nl met klagers in contact te brengen om problemen snel op te lossen. Op deze uitnodiging is het bedrijf niet ingegaan.

Voorzichtig

Refurbished.nl laat weten te werken aan de achterstallige retourbetalingen en zijn leveranciers te hebben aangesproken. Daarnaast zegt het bedrijf een externe klantenservice te hebben ingeschakeld, waarmee de problemen met de bereikbaarheid zouden zijn opgelost. De informatie over de levertijden heeft de webwinkel niet aangepast. De Consumentenbond raadt consumenten daarom aan voorzichtig te zijn met bestellen, zeker als ze hun bestelling snel binnen willen hebben. Om problemen met terugbetalen te voorkomen, kunnen ze ervoor kiezen om achteraf te betalen.