Overheid en sector slaan handen ineen tegen ordeverstorende passagiers

Ordeverstorende passagiers in de luchtvaart zijn een serieus probleem. Het is een veiligheidsrisico, zorgt voor overlast voor reizigers en kan leiden tot omleidingen en vertragingen van vluchten. De overheid en de sector willen daarom samen optrekken om dit probleem tegen te gaan. Donderdag hebben alle betrokken partijen een verklaring ondertekend, om deze gezamenlijke aanpak verder kracht bij te zetten.

De overheid en de sector werken al samen om dit probleem tegen te gaan, maar willen meer doen. Sinds mei is er een digitaal aangifteformulier, waarmee cockpitpersoneel gemakkelijk aangifte kan doen tegen ordeverstorende passagiers. Wie zich misdraagt in een vliegtuig moet worden aangepakt, en het is belangrijk dat alle mensen die in een vliegtuig werken op de hoogte zijn van de mogelijkheden om hieraan bij te dragen.

Nederland is het derde land in Europa dat een verklaring zoals deze heeft ondertekend, na Noorwegen en Ierland. Het onderwerp staat sowieso internationaal breder op de agenda, ook bij de Europese en internationale luchtvaartorganisaties EASA en IATA.

Voor luchtvaart- en luchthavenpersoneel zijn ordeverstorende passagiers een groot probleem, wereldwijd. Eenmaal in de lucht is het personeel van een vliegtuig op zichzelf aangewezen. Overheid en sector gaan samen kijken hoe personeel nog beter kan worden getraind, om met dit soort incidenten om te gaan.

Airlines houden zwarte lijsten bij van passagiers die zich in hun vliegtuigen hebben misdragen. De aanpak van dit probleem kan verder worden gebracht als dit soort informatie tussen Nederlandse airlines kan worden gedeeld. Alle partijen kijken hoe hier stappen op kunnen worden gezet, mét oog voor de privacyrechten van passagiers.

“Vliegen is een van de veiligste vormen van transport. Dat er mensen zijn die zich misdragen in een vliegtuig en daarmee de veiligheid van passagiers en personeel in gevaar brengen is onacceptabel”, zegt minister Mark Harbers. “Helaas komt het steeds vaker voor. Het is belangrijk dat we met alle betrokken partijen ons gezamenlijk inzetten om dit soort incidenten verder terug te dringen.”

De intentieverklaring is ondertekend door Royal Schiphol Group NV, Transavia, KLM, TUI, Corendon Dutch Airlines, het Openbaar Ministerie, en de Koninklijke Marechaussee.