Dode in Amsterdamse woning pas na drie jaar ontdekt

Politieagenten van het basisteam Zuidoost Bijlmermeer van de politie Amsterdam hebben in een woning een levenloos persoon aangetroffen waarvan het vermoeden bestaat dat deze drie jaar geleden is overleden.

Melding bij wijkagent

'De persoon is woensdagochtend gevonden door de politie na een melding bij de wijkagent van een buurtbewoner', zo laat de politie vrijdag weten.

Onderzoek wijst op natuurlijke dood

Om een misdrijf uit te sluiten heeft de recherche onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Daaruit blijkt dat er spullen zijn aangetroffen die erop wijzen dat de bewoner enkele jaren geleden is te komen overlijden. Daarnaast zijn geen sporen aangetroffen die doen vermoeden dat is ingebroken. Ook zijn geen waardevolle spullen meegenomen. In dit trieste geval lijkt het om een natuurlijke dood te gaan. Uit respect voor de nabestaanden deelt de politie niet meer informatie.