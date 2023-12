Meer regie op trainingen voor bestuurders van zware elektrische bakfietsen en BSO-bussen

In juli 2021 maakte het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat al bekend dat bestuurders van deze voertuigen in de toekomst een AM-rijbewijs moeten hebben. Uit onderzoek blijkt nu dat een rijbewijs voldoende basis biedt voor algemene verkeerskennis, inzicht in andere weggebruikers, situatiebewustzijn en gevaarherkenning.

Tegelijkertijd blijkt dat veel belangrijke competenties een rijtraining vergen. Deze rijtraining focust dan bijvoorbeeld op hoe de bestuurder het voertuig gaat gebruiken: voor personenvervoer of voor goederenvervoer. Op dit moment bieden de meeste organisaties zelf al een dergelijke training aan, vaak via een extern opleidingsinstituut.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “De bakfietsen waarmee onze post wordt bezorgd en de voertuigen waarin jonge kinderen worden rondgefietst, zijn inmiddels niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Fabrikanten zijn volop bezig om op basis van die bakfietsen weer nieuwe, misschien wel nog betere, voertuigen te maken. Ik vind het belangrijk dat die innovatieve voertuigen veilig kunnen worden gebruikt. Daarom werken we eraan om in de toekomst een bromfietsrijbewijs verplicht te stellen voor BSO-bussen en voor zwaardere elektrische bakfietsen. We gaan nu vanuit het Rijk ook kijken hoe we de rijvaardigheidstrainingen nog beter kunnen maken.”

Leerplan samen vormgeven

Samen met de branche is inmiddels gekeken welke onderdelen een uniform leerplan moet bevatten. In 2024 gaan het ministerie, de opleidingsinstituten en de branches dit samen uitwerken. Het Rijk wil de expertise van de betrokken opleidingsinstituten benutten en vanuit de branches horen of dit tegemoet komt aan hun behoeften.

Met deze twee partijen wordt ook besproken wat de status van het leerplan moet zijn. Is er behoefte om dit juridisch vast te leggen? Welke punten moeten worden opgenomen in een opleiding, en voor welke punten is het aan de opleiding of branche om die keuze te maken? Hoe kan worden bevorderd dat personen die de zware elektrische bakfiets niet via een organisatie gebruiken, óók zo’n training gaan volgen?

Meer duidelijkheid op de weg

Het ministerie wil zorgen dat alle toegelaten voertuigen technisch veilig zijn en veilig gebruikt kunnen worden in het verkeer. De laatste jaren komen er steeds meer soorten zogenoemde ‘lichte elektrische voertuigen’ op de weg. Dan gaat het bijvoorbeeld over de Segway, de elektrische step en de BSO-bus.

In het najaar van 2024 ontvangt de Tweede Kamer de nieuwe regelgeving die nodig is voor een toelatingskader voor deze voertuigen. Doel is dat dit kader meer helderheid geeft: consumenten weten beter welke voertuigen wel en niet op de weg mogen, fabrikanten weten beter aan welke technische eisen hun voertuigen moeten voldoen en wegbeheerders hebben duidelijkheid over welke voertuigen op hun wegen gaan rijden.

Dit kader zorgt er overigens niet voor dat het makkelijker wordt om een e-step toegelaten te krijgen tot de weg: deze toelatingsprocedure blijft hetzelfde.