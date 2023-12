Saules Fabrika, een betoverende zeepcollectie

Phoenix Import, een vooraanstaande groothandel in natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten, presenteert met trots de nieuwste cosmeticalijn van Saules Fabrika. Deze handgemaakte producten omvatten een breed assortiment aan natuurlijke zepen, crèmes, bodyyoghurt, douchegel, shampoo, gezichts- en haarmaskers, en meer.

Unieke Natuurlijke Zeep

Saules Fabrika introduceert een creatief alternatief voor de klassieke zeep: vrolijk gekleurde zeepblokken met verschillende patronen, handgemaakt volgens het koude proces en rijk aan 90-95% natuurlijke ingrediënten. Van vanille tot zeewier, van dennenknoppen tot mojito, de geuren variëren om aan te sluiten op het seizoen of je stemming.

De Saules Fabrika sponszepen bieden niet alleen een dagelijkse spa-beleving in je badkamer maar stimuleren ook de huid, bestrijden cellulitis, tonifiëren en ontspannen het lichaam.

Verfrissende Douchegel

Begin je dag met een boost! Saules Fabrika Douchegel, verkrijgbaar in mojito aroma voor een ochtendenergiekick of lavendel om de zintuigen te kalmeren en ontspannen op te starten. Ontdek ook de zachte douchesoufflés met aardbeienroom- of kersensmaak, een ware verwennerij voor de huid.

Betoverende Bruisballen

Voor een ontspannend badritueel zijn de Saules Fabrika bruisballen een perfect alternatief voor het bubbelbad. Met natuurlijke ingrediënten en diverse vormen, zoals bloemblaadjes en hartvormige bruisballen, zijn ze een onweerstaanbaar cadeau-idee.

Natuurlijke Lichaamsscrubs

De natuurlijke scrubs van Saules Fabrika, gemaakt met zeezout of suiker, zorgen voor een zijdezachte huid. De zoutscrub bevordert de vorming van nieuwe cellen en stimuleert de bloedsomloop, terwijl de suikerscrub de huid exfolieert en regenereert.

Handenwassen met Stijl

Saules Fabrika handzepen maken handenwassen aangenamer. Met verschillende geuren, handige dispensers en geschikt voor alle huidtypes, reinigen en hydrateren ze de huid, met een heerlijke geur als finishing touch.

Verwennerij voor de Huid

Ontdek de Saules Fabrika bodylotion, bodybutter en bodyyoghurt, waarbij voedingsmiddelen zoals yoghurt en sheaboter worden ingezet voor een zachte en soepele huid. De producten, verkrijgbaar in diverse heerlijke geuren, bieden verschillende manieren om de huid te hydrateren en te verzorgen.

Ontspannend Badzout

Laat de stress van de dag achter je met de Saules Fabrika badzouten, verrijkt met calendula, aloë en bidens. Kies uit de drie lijnen: Eternal, Japan of Aroma Spa, voor een ontspannend en herstellend bad.

Originele Giftboxen

Imponeer vrienden en familie met de originele Saules Fabrika geschenkdozen. Deze kunnen 2 tot 4 producten bevatten en bieden verschillende geurprofielen. Ideaal als cadeau of handige sets voor op reis.

Saules Fabrika staat voor hoogwaardige, handgemaakte, natuurlijke lichaamsverzorgingsproducten. Maak nu kennis met deze betoverende collectie bij groothandel Phoenix Import en laat je meevoeren in een wereld van magische aroma's en onvergetelijke momenten.