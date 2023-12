Op zebrapad overstekende man geschept door bestelbusje in De Bilt

Dinsdagavond rond 21.40 uur heeft er op het zebrapad aan de Hessenweg in De Bilt een aanrijding plaatsgevonden.

Buiten kennis

Een wit bestelbusje schepte de overstekende man die uiteindelijk verderop op het asfalt terecht kwam. De man was tijdelijk buiten kennis maar kwam uiteindelijk weer bij. Hij wist even niet meer waar hij was maar na lang doorvragen wist hij zijn eigen naam weer.

Ziekenhuis

Ambulancepersoneel heeft de man meegenomen naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. In de voorruit van het busje zit onderin een grote barsten en de motorkap is flink ingedeukt.