Winterstorm 'Pia' trekt donderdag over Nederland

Zware windstoten tot 110 km/h

Het KNMI heeft voor donderdag 21 december code geel afgekondigd vanwege storm Pia die in de loop van de ochtend en middag over Nederland trekt. 'Daarbij kunnen dan in het hele land zware windstoten rond 80 km/uur voorkomen. Vooral in de kustgebieden zijn er windstoten rond 90 km/uur mogelijk, aan de noordkust tot 100-110 km/uur', zo meldt het KNMI woensdag.

Wind uit westen tot noordwesten

'De wind komt uit het westen tot noordwesten. In de nacht naar vrijdag beperken de zware windstoten zich steeds meer tot de kustgebieden en in het Waddengebied houdt de kans op windstoten tot vrijdagmiddag aan', aldus het KNMI .

Afbreken boomtakken

Door de windstoten is er kans op schade door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels. Ook is er kans op hinder en vertraging in het weg- en vliegverkeer.