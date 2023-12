Man werkzaam op Schiphol aangehouden in onderzoek naar drugssmokkel via luchthaven

De Koninklijke Marechaussee heeft op maandagavond 18 december een man werkzaam bij een bedrijf op Schiphol aangehouden in verband met een onderzoek naar internationale drugssmokkel. De man wordt verdacht van het faciliteren van drugstransporten via de luchthaven.

De verdachte kwam in beeld na het analyseren van berichtenverkeer via de gekraakte cryptoserver SkyECC. SkyECC bood een versleutelde berichtendienst aan, speciaal bedoeld voor beveiligde communicatie. De man wordt ervan verdacht via groepschats voorbereidingen te hebben getroffen voor internationale drugstransporten via Schiphol. Dit zou hij in de uitvoering van zijn functie als vrachtafhandelaar hebben gedaan.

Sterke luchthaven

De Koninklijke Marechaussee, FIOD, gemeente Haarlemmermeer, Douane, Openbaar Ministerie, KLM en Schiphol werken samen om ondermijnende criminaliteit en misstanden op luchthaven Schiphol aan te pakken. Een veilige en integere luchthaven is voor ons allemaal van groot belang.