13-jarige aangehouden met vermoedelijk explosief materiaal

De politie heeft gisteravond op de Javastraat in Amsterdam-Oost een 13-jarige jongen aangehouden met waarschijnlijk drie cobra’s op zak. Cobra’s staan qua impact gelijk aan explosieven en horen niet thuis in het straatbeeld waarin volop geleefd wordt. Het in bezit hebben van illegaal vuurwerk kan ook grote persoonlijke en juridische gevolgen hebben.