Vijf verdachten aangehouden en 85 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn er in het Rotterdamse havengebied vijf verdachten aangehouden op verdenking van het uithalen van drugs.

Haventerrein

De Douane en de Zeehavenpolitie kwamen de vijf op het spoor toen ze het haventerrein wilden verlaten.

85 kg coke op container

Even later na de aanhouding werd op een containerterminal in een lege container 85 kilo cocaïne gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt in de constructie en hebben een geschatte straatwaarde van zo'n 6,5 miljoen euro. De container was afkomstig uit Peru en na het lossen van de goederen leeg op de containerterminal gezet.